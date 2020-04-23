Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
18.30
CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
29.09.2025 07:03:51

Scout24 Overweight

Scout24
104.10 CHF -5.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Overweight" belassen. Nach jüngsten Gesprächen mit dem Management präsentierte Analyst Marcus Diebel am Montag seine Schätzungen für den Quartalsbericht des Portalbetreibers. Nach dem starken zweiten Quartal dürfte das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte niedriger ausfallen. Dies sei allerdings ausreichend signalisiert worden und werde entsprechend erwartet. Für die Aktien bleibt Diebel auch nach ihrer imposanten Outperformance weiter optimistisch. Er führt sie auf seiner "Analyst Focus List"./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
142.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
103.40 € 		Abst. Kursziel*:
37.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
104.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.54%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:03 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Scout24 Neutral UBS AG
19.09.25 Scout24 Neutral UBS AG
