Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.