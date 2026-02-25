Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
25.02.2026
SWX
26.02.2026 07:58:52

Scout24 Outperform

Scout24
62.10 CHF -2.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
69.85 € 		Abst. Kursziel*:
86.11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.46%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

07:58 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
20.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
09.02.26 Scout24 Buy UBS AG
02.02.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Scout24