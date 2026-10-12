Scout24 68.25 CHF 1.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des Betreibers von Internet-Plattformen zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Sorgen hinsichtlich negativer Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell des Unternehmens halte er für übertrieben, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.