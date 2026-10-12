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12.10.2026 08:00:28

Scout24 Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des Betreibers von Internet-Plattformen zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Sorgen hinsichtlich negativer Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell des Unternehmens halte er für übertrieben, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.80 € 		Abst. Kursziel*:
94.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90.74%
Analyst Name::
Chris Armstrong 		KGV*:
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08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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