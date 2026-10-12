Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des Betreibers von Internet-Plattformen zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Sorgen hinsichtlich negativer Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell des Unternehmens halte er für übertrieben, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.80 €
|
Abst. Kursziel*:
94.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90.74%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
09.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.10.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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08.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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08.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Scout24
|08:00
|Scout24 Buy
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|02.10.26
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|01.10.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
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|01.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|Scout24 Buy
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|Scout24 Neutral
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