Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
62.80CHF
18.30CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
23.09.2025 10:59:36
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 128 Euro auf "Buy" belassen. Der positive Trend beim Durchschnittsumsatz je Kunde (ARPU) dürfte anhalten, schrieb Gerhard Orgonas nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag. In Deutschland gewinne das Immobilienportal zudem Marktanteile./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
128.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104.90 €
|
Abst. Kursziel*:
22.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
104.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.02%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24
|
22.09.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.09.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.25
|XETRA-Handel DAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
22.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Scout24
|10:59
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|62.80
|41.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
QIAGEN Buy
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|10:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nemetschek Hold
|10:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KRONES Buy
|10:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Knorr-Bremse Buy
|10:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy