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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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09.07.2026 15:03:09

SCHOTT Pharma Kaufen

SCHOTT Pharma
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach starken Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf die angehobenen Jahresziele des Pharmazulieferers. Zudem hob er hervor, dass Schott hervorragend aufgestellt sei, um von globalen Megatrends im Gesundheitsbereich zu profitieren./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Kaufen
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
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