SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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SCHOTT Pharma Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach starken Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 21 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch auf die angehobenen Jahresziele des Pharmazulieferers. Zudem hob er hervor, dass Schott hervorragend aufgestellt sei, um von globalen Megatrends im Gesundheitsbereich zu profitieren./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Kaufen
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
20.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
20.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
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