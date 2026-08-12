SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von SCHOTT Pharma

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 22,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'386 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 24,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 8,52 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 76,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 247.88 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 252.33 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,961 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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