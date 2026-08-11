SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die SCHOTT Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,50 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10'782 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 25,10 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 11,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 43,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 13.05.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 247.88 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 252.33 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,961 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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