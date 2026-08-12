SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 22,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,95 EUR aus. Bei 22,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76'138 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 8,76 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,28 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 13.05.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 247.88 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von -1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 252.33 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,961 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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