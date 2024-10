FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric hinsichtlich eines Zukaufs in den USA von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit diesem stärke der Industriekonzern die Stellung im Geschäft mit Halbleiter-Kühlungen für große Datenzentren, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kühlen mit Flüssigkeit sei eine neue und stark wachsende Technologie./bek/ajx;