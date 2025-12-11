Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
227.08CHF
3.59CHF
1.60 %
11:31:26
BRXC
12.12.2025 10:25:53
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
227.08 CHF 1.60%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kapitalmarkttag komme wieder Leben in die Anlagestory des Technologiekonzerns, schrieb Andre Kukhnin am Freitag. Der Konzern habe sehr gute Chancen auf prozentual zweistelliges Gewinnwachstum. Damit gebe es auch Potenzial für Übernahmen und weitere Kapitalausschüttungen./rob/tav/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
285.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
244.15 €
|
Abst. Kursziel*:
16.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
243.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse