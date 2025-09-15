Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’973 0.4%  SPI 16’588 0.4%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’760 0.1%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5’506 0.1%  Gold 3’814 1.4%  Bitcoin 89’141 -0.4%  Dollar 0.7953 -0.3%  Öl 69.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Richemont-Aktie mit Buy
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Lufthansa-Aktie: Stellenabbau und Margenanstieg geplant
Buffett-Investment vor Milliarden-Deal: Occidental Petroleum will Sparte abstossen
Suche...

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

219.00
CHF
18.26
CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 08:43:50

Schneider Electric Equal Weight

Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone misst den Franzosen nun eine etwas höhere Bewertungsprämie angesichts ihres überlegenen Ergebniswachstums gegenüber der Branche zu. Er kappte am Sonntagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht aber gleichzeitig seine Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
232.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
236.65 € 		Abst. Kursziel*:
-1.96%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
235.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.55%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:43 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
08:26 Schneider Electric Buy UBS AG
07:44 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
25.09.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen