12.12.2025 07:49:17
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric
226.46 CHF 1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar die Geschäftsziele bis zum Jahr 2030 sowie die überzeugendere Darstellung der angestrebten Margensteigerung nach den Preisproblemen im Laufe des Jahres./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
240.60 €
|
Abst. Kursziel*:
14.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
243.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.03%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|226.52
|1.35%
