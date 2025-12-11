Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 07:49:17

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
226.46 CHF 1.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie lobte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar die Geschäftsziele bis zum Jahr 2030 sowie die überzeugendere Darstellung der angestrebten Margensteigerung nach den Preisproblemen im Laufe des Jahres./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
240.60 € 		Abst. Kursziel*:
14.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
243.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.03%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

Analysen zu Schneider Electric S.A.

07:49 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:32 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
