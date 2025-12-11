Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Gael de-Bray ist dem Kapitalmarkttag weiterhin überzeugt, dass der Technologiekonzern mit seinem führenden Portfolio in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung sowie mit seinen starken Integrationsfähigkeiten eines der am schnellsten wachsenden Industrieunternehmen bleiben wird. Positiv seien Innovationsführerschaft und steigende Renditen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
242.55 €
|
Abst. Kursziel*:
7.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
242.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.13%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-