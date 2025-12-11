Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.2%  SPI 17’792 0.3%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’334 0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’773 0.3%  Gold 4’335 1.3%  Bitcoin 73’480 0.0%  Dollar 0.7958 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Top News
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
lululemon-Aktie schnellt hoch: Kombination aus Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz beflügelt Kurs
Gold über 4.300 US-Dollar - Silber auf Rekordstand
Bayer-Aktie im Plus: Berenberg sieht verbesserte Perspektiven bei Glyphosat und Asundexian
Suche...
Plus500 Depot

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

226.54
CHF
3.05
CHF
1.36 %
13:12:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 11:58:03

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
226.54 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Gael de-Bray ist dem Kapitalmarkttag weiterhin überzeugt, dass der Technologiekonzern mit seinem führenden Portfolio in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung sowie mit seinen starken Integrationsfähigkeiten eines der am schnellsten wachsenden Industrieunternehmen bleiben wird. Positiv seien Innovationsführerschaft und steigende Renditen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
242.55 € 		Abst. Kursziel*:
7.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
242.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.13%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?