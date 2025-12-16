Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
225.00CHF
-2.06CHF
-0.91 %
13:37:54
BRXC
16.12.2025 12:25:57
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
225.01 CHF -0.90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er in einem Ausblick am Montagabend schrieb. Schneider gehöre zu den Nachzüglern mit dem überzeugendsten Nachholpotenzial./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
