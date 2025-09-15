Schneider Electric 219.00 CHF 9.10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Phil Buller warf am Montag einen Blick auf die Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Die grundlegenden Trends sollten denen aus dem Vorquartal entsprochen haben, schrieb der Experte. Währungsentwicklungen lieferten wohl etwas mehr Gegenwind. Wichtiger als die Resultate sei der im Dezember anstehende Kapitalmarkttag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:17 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.