Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
219.00CHF
18.26CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.09.2025 07:44:01
Schneider Electric Neutral
Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Phil Buller warf am Montag einen Blick auf die Umsatzentwicklung im dritten Quartal. Die grundlegenden Trends sollten denen aus dem Vorquartal entsprochen haben, schrieb der Experte. Währungsentwicklungen lieferten wohl etwas mehr Gegenwind. Wichtiger als die Resultate sei der im Dezember anstehende Kapitalmarkttag./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
236.65 €
Abst. Kursziel*:
-7.04%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
237.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.45%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|07:44
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|219.00
|9.10%
