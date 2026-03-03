Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 2.64 Prozent tiefer bei 3’623.75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566.820 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.236 Prozent auf 3’713.09 Punkte an der Kurstafel, nach 3’721.86 Punkten am Vortag.

Bei 3’714.65 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’597.22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.02.2026, den Wert von 3’605.72 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 3’556.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’856.50 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 0.015 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’858.70 Punkte. Bei 3’558.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 0.47 Prozent auf 30.00 EUR), QIAGEN (+ 0.36 Prozent auf 41.45 EUR), TeamViewer (+ 0.27) Prozent auf 4.47 EUR), Bechtle (-0.48 Prozent auf 32.90 EUR) und Nagarro SE (-0.59 Prozent auf 50.95 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-5.98 Prozent auf 5.35 EUR), Infineon (-5.61 Prozent auf 41.93 EUR), Elmos Semiconductor (-4.59 Prozent auf 145.40 EUR), JENOPTIK (-4.39 Prozent auf 26.54 EUR) und Siltronic (-4.26 Prozent auf 52.85 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’973’262 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 195.098 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch