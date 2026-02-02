Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 273 Euro belassen. Die Anleger seien ziemlich nervös in den Quartalsbericht gegangen, schrieb James Quigley am Dienstag. Der Ausblick dürfte nun als eher konservativ gesehen werden, und teils durch Währungsbewegungen erklärbar. Der Experte erinnerte an den schwachen Jahresstart der Aktien und kann sich daher am heutigen Tag sogar eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung vorstellen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
273.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
228.00 €
Abst. Kursziel*:
19.74%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
228.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.32%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
07:00
|EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn (EQS Group)
07:00
|EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)
02.02.26