Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

210.10
CHF
-1.30
CHF
-0.61 %
11:28:15
SWX
03.02.2026 09:36:59

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
208.85 CHF -3.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 273 Euro belassen. Die Anleger seien ziemlich nervös in den Quartalsbericht gegangen, schrieb James Quigley am Dienstag. Der Ausblick dürfte nun als eher konservativ gesehen werden, und teils durch Währungsbewegungen erklärbar. Der Experte erinnerte an den schwachen Jahresstart der Aktien und kann sich daher am heutigen Tag sogar eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung vorstellen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
273.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
228.00 € 		Abst. Kursziel*:
19.74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
228.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.32%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

