SMI 13'462 0.4%  SPI 18'551 0.4%  Dow 49'408 1.1%  DAX 25'065 1.1%  Euro 0.9184 -0.1%  EStoxx50 6'064 0.9%  Gold 4'919 5.5%  Bitcoin 61'133 -0.4%  Dollar 0.7779 -0.2%  Öl 65.7 -1.0% 
Top News
Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

209.40
CHF
-2.00
CHF
-0.95 %
09:53:55
SWX
03.02.2026 08:47:06

Sartorius vz Sector Perform

Sartorius vz.
211.86 CHF -2.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
231.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
230.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

