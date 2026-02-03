Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
209.40CHF
-2.00CHF
-0.95 %
09:53:55
SWX
03.02.2026 08:47:06
Sartorius vz Sector Perform
Sartorius vz.
211.86 CHF -2.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Laborausrüster habe das Jahr 2025 gut beendet, schrieb Charles Weston am Dienstag. Sowohl im Bioprocessing als auch im Geschäft mit Stammzellen (iPS) habe man mindestens die Erwartungen erfüllt. Der Ausblick auf 2026 sei ziemlich weit gestreut./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
231.50 €
Abst. Kursziel*:
12.31%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
230.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.70%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
07:00
|EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn (EQS Group)
07:00
|EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)
02.02.26