Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
291.00CHF
111.50CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
01.10.2025 09:53:53
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
196.40 €
|
Abst. Kursziel*:
42.57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
215.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.93%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|09:53
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
