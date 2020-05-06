Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
01.10.2025 09:53:53

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
196.40 € 		Abst. Kursziel*:
42.57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
215.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.93%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

