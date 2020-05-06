Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Sartorius von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten sieht beim "Life Science Pure Play" eine beginnende Trendwende, allerdings auch Prognoserisiken. Die ambitionierten Mittelfristziele könnten sich als etwas zu optimistisch erweisen, so der Experte am Montag. Er erwähnte zudem den Abstieg der Aktie aus dem Dax in den MDax./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Sartorius AG Vz. Halten
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
209.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
212.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

