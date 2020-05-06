Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
291.00CHF
111.50CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
22.09.2025 12:06:01
Sartorius vz Halten
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Sartorius von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten sieht beim "Life Science Pure Play" eine beginnende Trendwende, allerdings auch Prognoserisiken. Die ambitionierten Mittelfristziele könnten sich als etwas zu optimistisch erweisen, so der Experte am Montag. Er erwähnte zudem den Abstieg der Aktie aus dem Dax in den MDax./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
209.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
212.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
19.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
19.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
19.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
19.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
19.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Nachmittag um Schlusskurs vonDonnerstag (finanzen.ch)
19.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
19.09.25
|Sartorius vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Sartorius vz-Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
19.09.25
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Sartorius vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|291.00
|62.12%
