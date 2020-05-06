Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
291.00CHF
111.50CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
22.10.2025 07:10:34
Sartorius vz Outperform
Sartorius vz.
213.23 CHF 18.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
238.50 €
Abst. Kursziel*:
9.01%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
239.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.70%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
