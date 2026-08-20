Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius Stedim Biotech Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 220 auf 260 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Matthew Weston lobte bei der französischen Sartorius-Tochter die positiven Voraussetzungen für das Jahr 2027. Wie er am Mittwoch schrieb, rechtfertige erstklassiges Wachstum eine erstklassige Bewertung. Der Experte erwähnte vor allem die guten Aussichten bei der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
191.20 €
|
Abst. Kursziel*:
35.98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
191.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.70%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|191.60
|5.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:23
|
UBS AG
Sartorius Stedim Biotech Buy
|09:28
|
DZ BANK
SpaceX Verkaufen
|09:22
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|09:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eni Hold
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MBB Hold
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DocMorris Hold
|08:35
|
Warburg Research
NORMA Group Hold