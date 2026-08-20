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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

191.60
EUR
9.40
EUR
5.16 %
11:13:48
BMN
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20.08.2026 10:23:43

Sartorius Stedim Biotech Buy

Sartorius Stedim Biotech
191.60 EUR 5.16%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 220 auf 260 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Matthew Weston lobte bei der französischen Sartorius-Tochter die positiven Voraussetzungen für das Jahr 2027. Wie er am Mittwoch schrieb, rechtfertige erstklassiges Wachstum eine erstklassige Bewertung. Der Experte erwähnte vor allem die guten Aussichten bei der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
191.20 € 		Abst. Kursziel*:
35.98%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
191.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.70%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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