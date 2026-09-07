NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass Sartorius und auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech die Erwartungen im dritten Quartal leicht übertroffen haben, wie er am Sonntag mit Blick auf die Berichte am 22. Oktober schrieb. Mit ihren Signalen dürften beide die Markterwartungen untermauern, was die Anleger ausreichend beruhigen dürfte./ag/mis;