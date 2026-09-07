Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass Sartorius und auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech die Erwartungen im dritten Quartal leicht übertroffen haben, wie er am Sonntag mit Blick auf die Berichte am 22. Oktober schrieb. Mit ihren Signalen dürften beide die Markterwartungen untermauern, was die Anleger ausreichend beruhigen dürfte./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
216.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
212.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.30%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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