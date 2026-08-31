Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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|Historisch
|
31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie Potenzial
Im vergangenen August haben 2 Experten die Aktie von Sartorius Stedim Biotech wie folgt eingeschätzt.
2 Experten stufen die Sartorius Stedim Biotech-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 235,00 EUR für die Sartorius Stedim Biotech-Aktie, was einem Anstieg von 37,30 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 197,70 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|260,00 EUR
|31,51
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 EUR
|6,22
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
18:00
|Analysten sehen bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
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