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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

188.80
EUR
2.50
EUR
1.34 %
09:43:46
BMN
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08.09.2026 08:19:45

Sartorius Stedim Biotech Overweight

Sartorius Stedim Biotech
188.80 EUR 1.34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 210 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Sartorius und die Tochter Sartorius Stedim Biotech zählen zu Gordons Favoriten im Life-Science-Bereich. Er setzt auf eine Neubewertung im Zuge der Erholung des Equipment-Geschäfts./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
186.50 € 		Abst. Kursziel*:
28.69%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
188.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.12%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12.08.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
24.07.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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