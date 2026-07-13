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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

185.40
EUR
1.80
EUR
0.98 %
13:47:23
BMN
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13.07.2026 12:29:45

Sartorius Stedim Biotech Neutral

Sartorius Stedim Biotech
185.40 EUR 0.98%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende beim Auftragseingang für Laborausrüstung und ein mögliches stärkeres Wachstum bei Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse im Blick, schrieb Matthew Weston am Freitag. Beim Umsatz decke sich seine Schätzung mit dem Marktkonsens, beim operativen Gewinn liege er leicht darüber./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
185.60 € 		Abst. Kursziel*:
18.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
185.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.66%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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