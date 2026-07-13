Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende beim Auftragseingang für Laborausrüstung und ein mögliches stärkeres Wachstum bei Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse im Blick, schrieb Matthew Weston am Freitag. Beim Umsatz decke sich seine Schätzung mit dem Marktkonsens, beim operativen Gewinn liege er leicht darüber./rob/niw/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
185.60 €
|
Abst. Kursziel*:
18.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
185.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.66%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.03.26
|März 2026: Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
|
24.03.26
|Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
|
17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|12:29
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:29
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|12:29
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|185.40
|0.98%
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|13:04
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