Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
212.90EUR
-1.70EUR
-0.79 %
13:13:38
BMN
12.01.2026 11:05:17
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Sartorius Stedim Biotech
212.90 EUR -0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Sartorius Stedim nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 246 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo nun bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Die Papiere des Mutterkonzerns Sartorius sind bereits neutral eingestuft./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
246.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
211.60 €
Abst. Kursziel*:
16.26%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
212.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.55%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
