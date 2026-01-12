Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

212.90
EUR
-1.70
EUR
-0.79 %
13:13:38
BMN
12.01.2026 11:05:17

Sartorius Stedim Biotech Neutral

Sartorius Stedim Biotech
212.90 EUR -0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Sartorius Stedim nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 246 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo nun bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Die Papiere des Mutterkonzerns Sartorius sind bereits neutral eingestuft./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
246.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
211.60 € 		Abst. Kursziel*:
16.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
212.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.55%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

