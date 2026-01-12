Sartorius Stedim Biotech 212.90 EUR -0.79% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Sartorius Stedim nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 246 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo nun bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Die Papiere des Mutterkonzerns Sartorius sind bereits neutral eingestuft./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.