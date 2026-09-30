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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

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30.09.2026 18:00:38

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie

Sartorius Stedim Biotech
212.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 250,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Sartorius Stedim Biotech auf 217,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital250,00 EUR15,1030.09.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR19,7128.09.2026
Barclays Capital240,00 EUR10,5008.09.2026

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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08.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
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