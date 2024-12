NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 4,95 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Analysten Anke Reingen und Benjamin Toms verwiesen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf die übliche jährliche Anpassung der Bewertungsmodelle. Die Kursziele für Banken basieren nun in den meisten Fällen auf den Geschäftserwartungen für 2026. Die Favoriten der RBC seien Barclays, UBS, Julius Bär, Deutsche Bank, BNP Paribas und OSB Group./mis/ck;