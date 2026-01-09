LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10,10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Kursentwicklung der Aktie seien die Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende Februar hoch, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe davon aus, dass der Ausblick für die Eigenkapitalrendite (RoTE) für 2028 und für den Gewinn je Aktie für 2028 über den Konsensschätzungen liegen dürften./mf/mis;