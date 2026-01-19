Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
9.50CHF
-0.11CHF
-1.10 %
12:50:57
BRXC
20.01.2026 11:47:40
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Ignacio Cerezo zeigte sich optimistisch im Hinblick auf die Zahlen der spanischen Großbank für das vierte Quartal. Der bestätigte Jahresausblick signalisiere ein Übertreffen seiner Prognosen und der aktuellen Konsensschätzungen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.27 €
|
Abst. Kursziel*:
10.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.96%
|
Analyst Name::
Ignacio Cerezo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|9.51
|-1.02%
