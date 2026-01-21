Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’158 -0.1%  SPI 18’202 0.0%  Dow 48’865 0.8%  DAX 24’576 -0.5%  Euro 0.9290 0.3%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’826 1.3%  Bitcoin 71’345 2.3%  Dollar 0.7938 0.5%  Öl 64.8 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Visa vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
eToro entdecken

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.64
CHF
0.47
CHF
2.73 %
16:23:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 14:42:58

Diageo Buy

Diageo
17.64 CHF 2.73%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor einem Ausblick auf das erste Halbjahr 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy prognosizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Rückgang des Umsatzes in diesem Zeitraum von 2,6 Prozent. Das operative Ergebnis des Spirituosenherstellers dürfte mit 6,6 Prozent stärker sinken./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten