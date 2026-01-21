Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.64CHF
0.47CHF
2.73 %
16:23:30
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 14:42:58
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor einem Ausblick auf das erste Halbjahr 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy prognosizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Rückgang des Umsatzes in diesem Zeitraum von 2,6 Prozent. Das operative Ergebnis des Spirituosenherstellers dürfte mit 6,6 Prozent stärker sinken./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Diageo Aktie News: Diageo verliert am Nachmittag (finanzen.ch)