Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’159 -0.1%  SPI 18’201 0.0%  Dow 48’831 0.7%  DAX 24’599 -0.4%  Euro 0.9283 0.2%  EStoxx50 5’886 -0.1%  Gold 4’857 2.0%  Bitcoin 71’345 2.3%  Dollar 0.7920 0.3%  Öl 64.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Visa vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
eToro entdecken

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

53.31
CHF
0.31
CHF
0.58 %
16:15:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 14:52:43

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
53.31 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Diese seien etwas besser als angenommen ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seiner leicht gesenkten Schätzung für den Nettoertrag im Schlussquartal liege er noch immer über der Konsensprognose. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei rückläufig./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf TotalEnergies

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.33 € 		Abst. Kursziel*:
6.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.07%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten