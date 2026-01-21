ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Diese seien etwas besser als angenommen ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seiner leicht gesenkten Schätzung für den Nettoertrag im Schlussquartal liege er noch immer über der Konsensprognose. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei rückläufig./rob/bek/ajx;