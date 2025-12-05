Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
Santander Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.10%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.98%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:09
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
