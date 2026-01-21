Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intel Aktie 941595 / US4581401001

Bilanz steht an 21.01.2026 08:01:00

Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von Intel.

Intel lädt am 22.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

33 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,078 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Intel nach den Prognosen von 35 Analysten im Schnitt 13,42 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,26 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,338 USD, gegenüber -4,380 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 42 Analysten auf durchschnittlich 52,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 53,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

