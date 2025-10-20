Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

8.16
CHF
0.06
CHF
0.73 %
17:29:58
BRXC
31.10.2025 20:53:20

Santander Sector Perform

Santander
8.16 CHF 0.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach den vorgelegten Quartalszahlen von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms verwies in der am Freitagabend vorliegenden Studie vor allem darauf, dass er nun erstmals Schätzungen für das Jahr 2028 eingearbeitet habe. Zudem habe er wegen des überschüssigen Kapitals der spanischen Großbank seine Prognose für die Ausschüttungsquote von 2026 an von 25 auf 30 Prozent angehoben, schrieb Toms./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:22 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
8.80 € 		Abst. Kursziel*:
-3.44%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
8.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.76%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse