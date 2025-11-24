Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'822 0.4%  SPI 17'616 0.4%  Dow 47'427 0.7%  DAX 23'726 1.1%  Euro 0.9326 -0.2%  EStoxx50 5'656 1.5%  Gold 4'163 0.8%  Bitcoin 72'303 2.5%  Dollar 0.8043 -0.4%  Öl 63.0 0.6% 
Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

8.49
CHF
0.05
CHF
0.56 %
18:00:00
BRXC
26.11.2025 19:44:33

Santander Neutral

Santander
8.49 CHF 0.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander anlässlich der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen von 8,80 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der spanischen Bank in den beiden kommenden Jahren erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe er in seinem Bewertungsmodell nun die übernommene britische TSB Bank berücksichtigt./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

