NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander anlässlich der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen von 8,80 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der spanischen Bank in den beiden kommenden Jahren erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe er in seinem Bewertungsmodell nun die übernommene britische TSB Bank berücksichtigt./rob/la/he;
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Neutral
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
9.10 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
9.25 €
Abst. Kursziel*:
-1.61%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
9.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.88%
Analyst Name::
Kian Abouhossein
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
17.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
10.11.25