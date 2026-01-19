Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
9.51CHF
-0.10CHF
-1.04 %
12:48:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.01.2026 11:46:36
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes veröffentlichte am Dienstag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der spanischen Banken für das vierte Quartal 2025. Die Bewertungen ließen wenig Spielraum für Enttäuschungen. Bei BBVA und Santander sieht sie jedoch Überraschungspotenzial in der Ausschüttungspolitik. Letztere sind ihr Favorit./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.27 €
|
Abst. Kursziel*:
10.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.96%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|9.52
|-0.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy
|11:31
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform