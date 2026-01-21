NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das Papier des Chipindustrie-Ausrüsters steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. ASML bleibt im europäischen Halbleitersektor der "Top Pick" von Analyst Sandeep Deshpande. Nach den jüngsten Nachrichten zu ASMI und VAT könnten die Schätzungen für die Niederländer noch Luft nach oben haben, schrieb er am Mittwoch./ajx/mis;