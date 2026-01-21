Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

58.06
CHF
-0.36
CHF
-0.62 %
17:30:00
SWX
21.01.2026 18:48:50

Continental Buy

Continental
59.58 CHF -0.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach jüngsten Reifen-Importdaten in Europa und den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Dies schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.18 € 		Abst. Kursziel*:
16.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.89%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

