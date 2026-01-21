Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.66CHF
0.49CHF
2.87 %
17:23:53
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 18:48:19
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwaches Geschäft in den USA und in China dürfte die Volumina etwas gebremst haben, während der Spirituosenhersteller in Europa besser vorangekommen sein sollte, schrieb Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht der Briten./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
17:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittwochnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28