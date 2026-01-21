Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.66
CHF
0.49
CHF
2.87 %
17:23:53
BRXC
21.01.2026 18:48:19

Diageo Neutral

Diageo
17.66 CHF 2.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwaches Geschäft in den USA und in China dürfte die Volumina etwas gebremst haben, während der Spirituosenhersteller in Europa besser vorangekommen sein sollte, schrieb Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht der Briten./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

