Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

9.30
CHF
0.08
CHF
0.85 %
14:43:25
BRXC
18.12.2025 13:28:10

Santander Halten

Santander
9.30 CHF 0.85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Santander von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 9,60 auf 10,00 Euro je Aktie angehoben. Philipp Häßler begründete das neue Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Kursgewinn von rund 120 Prozent im laufenden Jahr. Die Aktie sei aktuell fair bewertet, positive Kurstreiber sehe er derzeit nicht, schrieb der Analyst. Bis 2028 erwartet er ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 9 Prozent, getrieben von Aktienrückkäufen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Halten
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
9.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
9.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

