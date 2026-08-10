Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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10.08.2026 10:02:24
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Santander gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.65 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 274.160 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 3’525.15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12.86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 252.52 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Santander betrug jüngst 188.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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