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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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22.07.2026 11:08:58

Santander Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ignacio Cerezo in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die spanische Großbank sei auf dem Weg zur Erreichung der Jahresziele. Damit sollte sich der Aktienkurs stabilisieren./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
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17.07.26 Santander Buy UBS AG
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