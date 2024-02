FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi angesichts neuer Nachrichten zum Mittel Frexalimab bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass veröffentlichte Unterlagen leicht positiv seien, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das ändere aber nichts an seiner negativen Haltung zur Aktie des Pharmakonzerns./tih/mis;