NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst James Hooper passte sein Bewertungsmodell für den Lackhersteller am Mittwoch vor dem anstehenden Quartalsbericht noch einmal an die aktuellsten Signale an. Das Kursziel steigt aufgrund einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass die Fusion mit Axalta noch scheitert./rob/ag/gl;