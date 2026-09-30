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Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

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30.09.2026 13:42:38

Akzo Nobel Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst James Hooper passte sein Bewertungsmodell für den Lackhersteller am Mittwoch vor dem anstehenden Quartalsbericht noch einmal an die aktuellsten Signale an. Das Kursziel steigt aufgrund einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass die Fusion mit Axalta noch scheitert./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 01:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56.88 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
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13:42 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.08.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
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