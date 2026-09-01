Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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01.09.2026 10:02:33
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Sanofi-Aktie investierten, hätten nun 118.402 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’094.47 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 31.08.2026 auf 76.81 EUR belief. Mit einer Performance von -9.06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 92.06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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