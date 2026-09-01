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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

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Profitabler Sanofi-Einstieg? 01.09.2026 10:02:33

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Sanofi
72.28 CHF 0.23%
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Vor 5 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84.46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Sanofi-Aktie investierten, hätten nun 118.402 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’094.47 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 31.08.2026 auf 76.81 EUR belief. Mit einer Performance von -9.06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 92.06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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