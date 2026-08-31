Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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31.08.2026 18:00:38
Sanofi-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Sanofi-Aktie.
Die Sanofi-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.
6 Experten raten die Sanofi-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Sanofi mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 97,74 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Sanofi auf 77,25 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|95,00 EUR
|22,98
|25.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|105,00 EUR
|35,92
|24.08.2026
|Deutsche Bank AG
|95,00 EUR
|22,98
|19.08.2026
|UBS AG
|78,00 EUR
|0,97
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|100,00 EUR
|29,45
|07.08.2026
|Bernstein Research
|106,21 EUR
|37,49
|04.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|105,00 EUR
|35,92
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Redaktion finanzen.ch
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|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
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|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
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|Deutsche Bank AG
|24.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|07.08.26
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