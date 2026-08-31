Sanofi-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Sanofi-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

6 Experten raten die Sanofi-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Sanofi mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 97,74 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Sanofi auf 77,25 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 95,00 EUR 22,98 25.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 105,00 EUR 35,92 24.08.2026 Deutsche Bank AG 95,00 EUR 22,98 19.08.2026 UBS AG 78,00 EUR 0,97 19.08.2026 Jefferies & Company Inc. 100,00 EUR 29,45 07.08.2026 Bernstein Research 106,21 EUR 37,49 04.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 105,00 EUR 35,92 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch