Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Niederländer erwarteten das Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal am unteren Rand der Spanne zwischen 3 und 4,5 Prozent, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Zwischenbericht. Im vierten Quartal verspreche sich das Unternehmen allerdings mehr Dynamik./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23.40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
21.65 €
|
Abst. Kursziel*:
8.08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
21.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.43%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
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