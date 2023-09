NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte mit soliden Resultaten aufwarten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einem erhöhten Jahresausblick./edh/la;